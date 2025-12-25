Fahriye Evcen’den Burak Özçivit’e aşk dolu doğum günü mesajı

- Fahriye Evcen, Burak Özçivit'in 41. doğum gününü romantik bir mesajla kutladı.
- Evcen, sosyal medyada "Doğum günün kutlu olsun sevgilimiz" notunu paylaştı.
- Bu paylaşım, boşanma dedikodularına yanıt olarak değerlendirildi.
2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinin setinde başlayan ilişkilerini 2017'de evlilikle taçlandıran Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2019'da ilk çocukları Karan'ı, Ocak 2023'te ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına almıştı.
"SEVGİLİMİZ"
Burak Özçivit ve meslektaşı eşi Fahriye Evcen'in aşkı doludizgin devam ediyor. Güzel oyuncu, eşi Burak Özçivit'in 41. yaşını sosyal medya hesabından 'Doğum günün kutlu olsun sevgilimiz' notuyla kutladı.
BOŞANMA İDDİALARI VARDI
Ünlü çift, boşanma iddialarının ortaya çıkmasından günler sonra birlikte poz vermişti.
Evcen ile Özçivit, otomobil içindeki yeni karelerini Instagram'dan yayınlamıştı. İkili, bu paylaşımla boşanma dedikodularına yanıt vermiş olmuştu.