Aşk tüm hızıyla devam ediyor! Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez'den romantik poz

- Mauro Icardi, China Suarez ile romantik anlarını sosyal medyada paylaştı.
- Çift, ilişkileri hakkında samimi açıklamalarda bulundu ve evlilik planlarının boşanma sonrası olduğunu belirtti.
- Icardi, boşanma sürecinin 2026'da tamamlanacağını ve ardından evliliği planlayacaklarını söyledi.
Galatasaraylı yıldız futbolcu Mauro Icardi, boşandıktan sonra gönlünü oyuncu China Suarez'e kaptırdı. İlişkisi doludizgin devam eden Icardi'den yeni kare geldi.
EVDE ROMANTİK DAKİKALAR
Çift, dün akşam sinema keyfi yaptı. Evde baş başa zaman geçiren ikili, romantik poz vermeyi de ihmal etmedi. Icardi, sevgilisiyle keyif yaptığı anları alev ve mısır emojisiyle paylaştı.
Arjantin’de katıldıkları programda ilişkileriyle ilgili samimi açıklamalar yapan ünlü çift Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez, evlilik sorusuna verdikleri cevapla sosyal medyayı sallamıştı.
"ÖNCE BOŞANMAM GEREK"
“Ne zaman evleneceksiniz?” sorusu karşısında kahkaha atan futbolcu, “Önce boşanmam gerek. Süreç geçen yıldan beri devam ediyor, 2026’nın Mart ayında sonuçlanacak. Boşandıktan sonra evliliği planlamaya başlayacağız.” sözleriyle ilişkisini resmiyete dökeceğinin sinyalini verdi. Icardi, Wanda Nara ile boşandıktan sonra kutlama yapacağını da söyledi.