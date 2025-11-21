Aşk tüm hızıyla devam ediyor! Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez'den romantik poz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaraylı yıldız futbolcu Mauro Icardi, boşandıktan sonra gönlünü oyuncu China Suarez'e kaptırdı. İlişkisi doludizgin devam eden Icardi'den yeni kare geldi.

EVDE ROMANTİK DAKİKALAR

Çift, dün akşam sinema keyfi yaptı. Evde baş başa zaman geçiren ikili, romantik poz vermeyi de ihmal etmedi. Icardi, sevgilisiyle keyif yaptığı anları alev ve mısır emojisiyle paylaştı.

Arjantin’de katıldıkları programda ilişkileriyle ilgili samimi açıklamalar yapan ünlü çift Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez, evlilik sorusuna verdikleri cevapla sosyal medyayı sallamıştı.

"ÖNCE BOŞANMAM GEREK"

“Ne zaman evleneceksiniz?” sorusu karşısında kahkaha atan futbolcu, “Önce boşanmam gerek. Süreç geçen yıldan beri devam ediyor, 2026’nın Mart ayında sonuçlanacak. Boşandıktan sonra evliliği planlamaya başlayacağız.” sözleriyle ilişkisini resmiyete dökeceğinin sinyalini verdi. Icardi, Wanda Nara ile boşandıktan sonra kutlama yapacağını da söyledi.