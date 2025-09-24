Aşka bir şans daha! Rabia Soytürk ile Samet Vuruşan yeniden birlikte

Şu sıralar Teşkilat dizisine “Hilal Turhantürk” karakteriyle dahil olan başarılı oyuncu Rabia Soytürk, özel hayatıyla da dikkat çeken ünlülerden.

SÜREKLİ AYRILIYOR

Ünlü oyuncu, sevgilisi Samet Vuruşan'dan birkaç hafta önce bir kez daha ayrılmıştı. Sürekli ayrılıp barışan Rabia Soytürk ile Samet Vuruşan, daha önceki ayrılıklarında olduğu gibi sosyal medya hesaplarında birbirlerini takipten çıkmıştı.

YİNE BARIŞTILAR

Ancak ikilinin ayrılığı uzun sürmedi Rabia Soytürk ile Samet Vuruşan barıştı. Barıştıklarını da birbirlerinin sosyal medya hesabını yeniden takip ederek duyurdular.