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Haber Merkezi

3 sezon yanınlandıktan sonra geçtiğimiz haftalarda ekranlara veda eden Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Ferit karakteriyle ününe ün katan Mert Ramazan Demir, projesi biter bitmez vatani görevini yapmak için harekete geçti.

YEMİN ETTİ

Nisan ayının başında askerlik görevini tamamlamak için Hatay İskenderun'a giden ünlü ismin askerden görüntüleri olay olurken kendisi bugün vatani görevini tamamladı.

Mert Ramazan Demir'in yemin töreninden ilk kareler geldi. Ünlü oyuncudan gelen son kare sosyal medyada gündem oldu.