Askere gitmişti! Oyuncu Mert Ramazan Demir'den ilk fotoğraf

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Ekranların beğenilen dizilerinden Yalı Çapkını, 101. bölümüyle final yaptı.

Dizide üç sezon boyunca Ferit Korhan karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir, dizisi biter bitmez vatani görevini yerine getirmek için Hatay İskenderun'a gitti.

BEDELLİ ASKERLİK

Bedelli askerlik yapan ve günler önce birliğine teslim olan Mert Ramazan Demir'den ilk kare geldi.

KOMUTAN PAYLAŞTI

27 yaşındaki ünlü oyuncunun komutanının paylaştığı iddia edilen fotoğraf, sosyal medyada büyük ilgi gördü.