Aslı Bekiroğlu'ndan samimi açıklamalar: "Bana erkek sormayın"

Neşeli tavırları, her daim yüksek enerjisi ve samimi halleriyle dikkat çeken oyuncu Aslı Bekiroğlu, ‘Sil Baştan’ adlı oyunla tiyatro sahnesine çıkmaya hazırlanıyor.

"ELİM AYAĞIM TİTRİYOR"

İki aydır prova yaptıklarını belirten oyuncu, “Hayatımı buna göre planladım. Sahneye layık olmayı umuyorum. Seyirci karşısına henüz çıkmadık ama elim ayağım titriyor. Umarım altından kalkabilirim. Tiyatro, diziye göre çok daha zor.” dedi.

Rapçi Uğurcan Günay’la 3 aylık ilişkisi geçen ay sona eren oyuncu, aşk sorularında ise “Bana erkek sormayın.” diyerek sessiz kaldı.