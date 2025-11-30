Aslıhan Doğan Turan ile Katre Turan arasında neler oluyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan ile kardeşi Okan Turan'ın eşi Katre Turan'ın arası fena açıldı.

İkilinin uzun süredir küs olduğu ve araya giren aile fertlerine rağmen barışmadıkları öğrenildi.

Geçen ekim ayında da oğlu Hamza Turan'a doğum günü yapan Aslıhan Turan, eltisi Katre Turan'ı partiye çağırmadı.

KATRE'DEN MİSİLLEME

Anne olmaya hazırlanan Katre Turan ise geçen günlerde yakın arkadaşlarına bir baby shower partisi verdi. Turan'ın davetine de eltisi Aslıhan Doğan Turan davetli değildi.

"BU KONULARA GİRMEK İSTEMİYORUM"

Buse Terim'in davetine katılan Aslıhan Doğan Turan, eltisiyle yaşanan krizle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Buse için geldim. Biraz başım ağrıyor, rahatsızım. Bu konulara girmek istemiyorum, teşekkür ederim."

İLK KRİZ GEÇEN YIL ÇIKMIŞTI

Eltilerin arasındaki ilk kriz önceki yıl çıkmıştı. Aslıhan Doğan Turan, YoTube kanalına davet ettiği eltisi Katre Turan'a üstten baktığı, küçümsediği söylenmiş ve durum "eltilerin savaşı" olarak yorumlanmıştı.

Sonra çocuklarıyla Dubai'ye tatile giden eltiler, barış çubuklarını tüttürmüştü.

Artık tekrar ne yaşadılar bilinmiyor ama en özel günlerinde bile bir araya gelmiyorlar.