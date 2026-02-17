Abone ol: Google News

Aslıhan Malbora'dan aşk paylaşımı! Çağatay Ulusoy ile dudak dudağa pozunu yayınladı

Kendisi gibi oyuncu olan Aslıhan Malbora ile aşk yaşayan Çağatay Ulusoy'un dudak dudağa karesi sosyal medyada ilgi çekti.

Yayınlama Tarihi: 17.02.2026 09:07
  • Aslıhan Malbora, Çağatay Ulusoy ile çekilen dudak dudağa fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.
  • Fotoğraf kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
  • Ünlü oyuncuların aşk karesi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

En son Eşref Rüya ile ekranlarda fırtına gibi esen ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, özel hayatıyla gündeme geldi.

ASLIHAN'I VAR

Bir süredir meslektaşı Aslıhan Malbora ile aşk yaşayan Çağatay Ulusoy, bu kez dudak dudağa karesiyle adından söz ettirdi.

DUDAK DUDAĞA

Aslıhan Malbora, sevgilisi Çağatay Ulusoy ile çektirdiği fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Peş peşe yayınlanan kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

