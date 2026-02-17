Aslıhan Malbora'dan aşk paylaşımı! Çağatay Ulusoy ile dudak dudağa pozunu yayınladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

En son Eşref Rüya ile ekranlarda fırtına gibi esen ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, özel hayatıyla gündeme geldi.

ASLIHAN'I VAR

Bir süredir meslektaşı Aslıhan Malbora ile aşk yaşayan Çağatay Ulusoy, bu kez dudak dudağa karesiyle adından söz ettirdi.

DUDAK DUDAĞA

Aslıhan Malbora, sevgilisi Çağatay Ulusoy ile çektirdiği fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Peş peşe yayınlanan kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.