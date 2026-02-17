Yanlışlıkla bağırsağını kesmişlerdi! Aslı Bekiroğlu 5. kez ameliyat oldu Rahim miyomu ameliyatını sırasında yanlışlıkla bağırsağı kesilen oyuncu Aslı Bekiroğlu, 5'inci ameliyatını da olduğunu duyurdu.