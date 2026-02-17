Yanlışlıkla bağırsağını kesmişlerdi! Aslı Bekiroğlu 5. kez ameliyat oldu

- Aslı Bekiroğlu, rahim miyomu ameliyatı sırasında bağırsağı kesildiği için sağlık sorunları yaşadı.
- 5. ameliyatını geçiren Bekiroğlu, sosyal medyada durumu hakkında bilgi verdi.
- Takipçileri, paylaştığı gönderiye geçmiş olsun dilekleri iletti.
Ekranların ünlü oyuncularından Aslı Bekiroğlu, rahim miyomu ameliyatı sırasında bağırsağının yanlışlıkla kesilmesi nedeniyle çeşitli sağlık problemleri yaşamıştı.
5. AMELİYAT
Bekiroğlu, geçirdiği 5. ameliyatın ardından sosyal medyada son halini paylaştı ve takipçilerini bilgilendirdi.
"Beşinci ameliyat sonrası eve hapsolup 7/24 varis çoraplarıyla oturuyoruz diye süsümüzden ödün verecek değiliz." ifadeleriyle sosyal medyadan paylaşım yapan oyuncuya yorumlarda geçmiş olsun dilekleri iletildi.