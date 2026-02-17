Hakan Sabancı'nın eski aşkı Aygün Aydın uyuşturucudan gözaltında

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni gözaltılar gerçekleşti.

17 kişinin gözaltına alındığı operasyonda bazı tanınmış ünlü isimlerin de adı geçiyor.

KİMLER GÖZALTINDA

Uyuşturucu soruşturması kapsamından Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, İsmail Hacıoğlu ve Kemal Doğulu gibi isimler gözaltına alındı.

HAKAN SABANCI DETAYI

Gözaltına alınan isimler arasında Hakan Sabancı'nın eski aşkı olan ve uzun süre peşini bırakmayan Aygün Aydın da var.

3 GÜN ZORLAMA HAPİS

Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa ettiği gerekçesiyle hakkında koruma kararı aldırılan ancak bu karara uymayarak sosyal medya paylaşımlarına devam eden Aygün Aydın'a üç günlük zorlama hapis cezası verilmişti.