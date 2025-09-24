Aslıhan Malbora'dan Çağatay Ulusoy paylaşımı geldi! Doğum günü için yaptığı paylaşım olay oldu Eski rol arkadaşı Aslıhan Malbora ile birlikte olan Çağatay Ulusoy 35 oldu. Sevgilisi Aslıhan Malbora bu özel gün için paylaşım yaptı.