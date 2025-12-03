Ata Demirer zayıflama sırrını paylaştı Kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Ata Demirer, verdiği 30 kilonun sırrından bahsetti. Demirer, "Kahvaltıda yumurta, zeytin, zeytinyağı, domates, biber, bir dilim ekmek, az peynir ve bal tercih ediyorum" dedi.