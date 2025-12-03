Ata Demirer zayıflama sırrını paylaştı

- Ata Demirer, 30 kilo verdiğini ve sağlıklı yaşam tarzıyla kilo kaybettiğini açıkladı.
- Mide ameliyatı veya bağırsak temizliği iddialarını yalanlayan Demirer, günlük rutinini ve diyetini paylaştı.
- Rutinine sporu ekleyerek, sabahları erken kalkıp kahvaltıda sağlıklı seçeneklere yer verdiğini söyledi.
Ata Demirer, özel hayatı ve işleriyle sık sık gündemde...
Ünlü komedyen, geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle olan karelerini yayınlayarak aşka dair kulislerin gerçek olduğunu doğrulamıştı.
Demirer şimdi ise verdiği 30 kiloyla konuşuluyor.
"MİDE AMELİYATI YOK"
30 kilo veren komedyen, hakkında çıkan "mide ameliyatı" veya "bağırsak temizliği" iddialarını kesin bir dille yalanlayarak, kilo kaybının cerrahi bir müdahale sonucu olmadığını vurguladı.
UYKU VE KAHVALTI DÜZENİNDEN BAHSETTİ
Sabah'ın haberine göre; komedyen, sağlıklı yaşamaya dikkat ettiğini söyleyerek rutinini anlattı:
"22.30'da yatıp 05.30'da kalkıyorum. Önce sporumu yapıp ardından kahvaltı ediyorum. Kahvaltıda yumurta, zeytin, zeytinyağı, domates, biber, bir dilim ekmek, az peynir ve bal yiyorum.
"BOĞAZ'DA KÜREK ÇEKMEYE BAŞLADIM"
2 öğün besleniyorum. Akşam balık ya da et yiyorum. Boğaz'da kürek çekmeye başladım. Haftada 3 gün kürek çekip, sonra işlerimi yapıyorum."