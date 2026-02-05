Süreyya Yalçın'ın zayıflığı yine eleştirildi! Takipçileri yorum yağdırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sosyete dünyasının tanınan isimlerinden Süreyya Yalçın, iş insanı Ozan Baran ile 2016 yılında evlenince Amerika'ya yerleşmişti.

Miami şehrine taşınan Yalçın, zaman zaman yaptığı Türkiye ziyaretleriyle de gündeme geliyor.

4.5 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR

Sosyal medyada da oldukça aktif olan Yalçın, 4,5 milyon takipçisinin bulunduğu hesabından sık sık paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Ünlü sosyetik, son olarak eşi Ozan Baran ile romantik bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu.

Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni alırken, bazı sosyal medya kullanıcıları Yalçın'ın zayıflığı karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Yalçın, bu haliyle kısa sürede sosyal medyada gündeme oturdu.