Şaşırtmaya devam ediyor! Kylie Jenner'ın nar taneli bikinisi

Dünyaca ünlü fenomen Kylie Jenner, her yaptığıyla konuşulmaya devam ediyor.

NARLI TARZ

Ünlü isim, son çekimiyle de gündem oldu. Cesur tarzıyla sık sık adından söz ettiren Jenner, bu kez nar tanelerinden yapılan bikini üstü ve transparan nude body ile kamera karşısına geçti.

Ortaya çıkan kareler sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

HEM YEDİ HEM GİYDİ

28 yaşındaki Keeping Up With The Kardashians yıldızı, iddialı pozlarında yalnızca nar taneleriyle hazırlanmış sütyen benzeri tasarımı sergilemekle kalmadı, çekim sırasında nar yiyerek konsepti daha da çarpıcı hale getirdi.

MİLYARDER MARKA

Milyarder statüsüne ulaşan kozmetik markasının tanıtımında yine cesur olan ünlü isme yorum yağdı.