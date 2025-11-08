Ayça Ayşin Turan, Berlin tatilinden pozlarını paylaştı

- Ayça Ayşin Turan, Berlin tatilinden sıfır makyajlı kareler paylaştı.
- Ekranlardan bir süredir uzak olan oyuncu, Almanya'nın başkenti Berlin'de tatil yaptı.
- Turan, yürüyüş yaparken ve kahve içerken çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
Son olarak “Bugün Güzel” adlı filmde Oğuzhan Koç ile başrolleri paylaşan Ayça Ayşin Turan, uzun süredir ekranlardan uzak.
Yıllar önce rol aldığı Karagül dizisiyle şöhreti yakalayan Turan, son olarak Berlin tatiliyle gündem oldu.
BERLİN'E GİTTİ
Tatil için Almanya'nın başkenti Berlin'e gitmeyi tercih eden Ayça Ayşin Turan, keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.
MAKYAJSIZ DOLAŞTI
Berlin sokaklarında yürüyüş yaptığı ve kahve içtiği anları yayınlayan Turan, makyajsız haliyle de dikkati çekti.