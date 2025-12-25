Wanda Nara Muaro Icardi'ye tavuk büyüsü yaptı

10 yıllık evliliklerini ihanet gerekçesiyle bitiren Galatasaraylı futbolcu Mauro Icari ile Wanda Nara, arasındaki olaylar bitmiyor.

Olaylı bir boşanma sürecinin ardından kızlarının velayeti yüzünden sık sık karşı karşıya gelen ikilinin davaların yanı sıra büyü iddiasıyla gündeme geldi.

TELEFON KAYITLARI VAR

Geçtiğimiz günlerde Nara'nın avukatı Nicolás Payarola'nın dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanmasının ardından, ortaya çıkan telefon kayıtları magazin dünyasını şoke etti.

TAVUK BÜYÜSÜ

Kayıtlara göre Nara ve Payarola, Icardi'ye yönelik bir "tavuk büyüsü" yaptıkları iddia edildi.

Bu gelişmelerin ardından sessizliğini bozan Icardi, duruma esprili bir yanıt verdi.

Ünlü futbolcu, bir tavuk kümesine girerek şu ifadeleri kullandı: "Dolandırıcılık suçundan hapse girdin; bunu adalet belirledi ama ben asla unutmayacağım. Yasayı bir maske olarak kullanmanı, tehdit ve şantajla korku salmanı unutmayacağım. "Özellikle kızlarıma çektirdiğin acıları... Bir babayı çocuklarından koparmaya çalışmak bir strateji değil, düpedüz zulümdür. Bugün ritüeller, büyücülük, kara mumlar ve kurbanlar gün yüzüne çıkıyor ama merak etme.

"TAVUKLAR BİLE SENİ KURTARAMAYACAK"

İyi ve gerçek insanları bu saçmalıklar etkilemez. Sen hiçbir zaman güçlü olmadın; karanlıkta oynayan bir sirk palyaçosuydun. İnsanların senden korktuğunu sandın ama aslında sefil birisin. Şimdi hapis zamanı; yeni bir 'ev' ve yeni bir gerçeklik. Umarım oradaki sessizlik, başkalarına yaşattığın tüm korkuyu sana geri verir. Kapalı kapılar ardında mutlu bayramlar geçir; tavuklar bile seni kurtaramayacak."