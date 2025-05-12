AA

Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği'nden yürekleri burkan bir açıklama geldi.

Yazılı açıklamada, "Ayla" filmiyle hikayesi beyaz perdeye aktarılan Koreli Kim Eunja'nın yaşamını yitirdiği bildirildi.

BİR SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği'nin yazılı açıklamasına göre, Seul yakınlarındaki Incheon şehrinde çocukları ve torunlarıyla birlikte yaşayan Kim, 2022'de Kovid-19'a yakalanmasının ardından zatürre oldu.

Kore Gaziler ve Vatanseverler Bakanlığının da koruma altına aldığı Kim, bir süredir Incheon yakınlarındaki Songdo Hana Hastanesi Yaşlı Bakım Servisi'nde tedavi görüyordu.

DEMANS HASTALIĞI ORTAYA ÇIKTI

Son dönemde demans hastalığı ortaya çıkan Kim, yeniden zatürreye yakalanarak dün hayatını kaybetti.

TÜRKİYE'YE SEVGİSİNİ HİÇBİR ZAMAN KAYBETMEDİ

Türkiye'ye sevgisini son anlarına kadar kaybetmeyen Kim, Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği tarafından sık sık ziyaret ediliyordu.

Vefat haberinin ardından Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer, cenaze evini ziyaret ederek Kim'in ailesine taziyelerini iletti.

"AYLA" FİLMİ

Gerçek bir hikayeden uyarlanan "Ayla" filmi, Kore Savaşı sırasında kimsesiz bir şekilde bulduğu beş yaşındaki bir kızın bakımını üstlenen Astsubay Süleyman Dilbirliği ile Ayla adı verilen kız çocuğunun hikayesini anlatıyordu.