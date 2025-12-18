Eşcinsel iddiaları vardı! Survivor Nefise Karatay özel hayatıyla ilgili konuştu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Survivor All Star'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Nefise Karatay, son dönemde özel hayatıyla gündemdeydi.

ÖZEL HAYATI KONUŞULUYORDU

Dominik'teyken Yunan takımında yer alan Fanis'e olan aşkını ilan etmesiyle uzun süre konuşulan Karatay, yarışmanın ardından Berna ile hakkında çıkan ilişki iddialarına çok sinirlenmişti.

"TERCİHİM ERKEK"

Nefise Karatay, katıldığı bir programda cinsel yönelimine dair açıklama yapmış ve 'Benim cinsel yönelimim kesinlikle bir erkek ile olan ilişki. Çıkınca çok fazla Berna ile ilgili çirkin şeyler gördüm. Şoklar içerisindeydim, böyle bir şeyi asla düşünmedim. Klipleri gördükçe ben de çok şaşırdım. Cinsel tercihim bir erkek tarafındayım, eşcinsel değilim.' demişti.

"ARTK DURULDUM"

Son olarak En Güçlü Asya (Physical Asia) projesinde yer alan Nefise Karatay, 'Panorama Podcast' programına konuk oldu. Özel hayatına dair samimi itiraflarda bulunan ve 'Artık duruldum.' diyen Karatay, şöyle konuştu:

"ARKADAŞLARI BANA YÜRÜYOR"

'Fanis'e bir ara aşık oldum. Erkeklerin aynı olduğunu görmüş olduk. Sevgilisi varmış mesela. Yarışmadan çıkınca mesajlar attı bana ama soğuk yaptım. Fanis'in bütün arkadaşları bana yürüyor.'

Karatay, 'Survivor'da hiç böyle bir durum oldu mu?' sorusuna ise; 'Survivor'da da vardı. Ama söylemem. Murat Ceylan dışında beğendiğim biri vardı.' diyerek yanıt verdi.