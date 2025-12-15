Aylin Coşkun’un Tuğyan Ülkem Gülter dileği: İnşallah ona içeride eziyet ederler

Şarkıcı Güllü’nün Yalova’daki evinin 6’ncı katından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Yürütülen soruşturmada gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, “tasarlayarak kasten yakınını öldürmek” suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Dosyada, olay gecesi evde bulunan Güllü’nün arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun ifadesinin belirleyici olduğu bildirildi.

"GÜN ANNEYİ İTTİ"

Sultan Nur Ulu’nun savcılık ifadesinde, “Tuğyan, Gül anneyi itti” diyerek itirafta bulunduğu öğrenildi. ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter’in ise suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

Güllü'nün meslektaşı Aylin Coşkun, tutuklanan Tuğyan Ülküm Gülter’e yönelik sözleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Coşkun, gündemi sarsan tutuklama kararının ardından yaptığı açıklamada oldukça net ve sert bir dil kullandı. Yaşananların yalnızca bireysel bir olay olarak görülmemesi gerektiğini belirten Coşkun, bu tür vakaların toplumda derin yaralar açtığını ifade etti.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Ünlü isim, 'O Tuğyan mıdır nedir. çiyan, yılan çürüsün. İnşallah ona içerde öyle bir eziyet ederler ki, inşallah içerde onu çok güzel ziyaret ederler. Allah'ım böyle evlatlar vereceğine bizim kucağımızı çocuksuz ve bomboş bıraksın. Çok üzgünüm. Sultan'ı lütfen bir an önce tutuklayın. Hayatımda bu kadar psikopat birini tanımadım. Bazen idam gelmeli diye düşünüyorum.' ifadelerini kullandı.