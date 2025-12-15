Hilal Cebeci'nin Güllü açıklamasına sosyal medyadan tepki geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sahnelerde 'Güllü' olarak tanıdığı şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı.

Konu hakkında skandal ifadelerde bulunan Hilal Cebeci'ye sosyal medyadan tepki yağdı.

Bir dönemin popüler isimlerinden olan Hilal Cebeci, paylaşımında, "Düşünün bir anneniz var; alkolik, zaman zaman geçinemiyor, agresif içince agresifleşiyor. Bir de normal de değil. Bu kızına o... diyorsun şimdi sonra bu çocuğun normal olmasını bekliyorsunuz. Olmaz. Çocuğu doğurmaya karar verdiğin anda alkolden, garip ilişkilerden uzak olacaksın." demişti.

Cebeci'nin skandal açıklamaları sonrası sosyal medya kullanıcılarından adeta tepki yağdı. Bir kullanıcı, "Yaşarken söyleseydin de cevabını alsaydın. İnsan mısınız siz?" diyerek tepkisini ortaya koydu.

"BEN KİMSEYİ KORUMUYORUM"

Sosyal medyadan gelen tepkilerin ardından Hilal Cebeci, bir açıklamada daha bulundu. Konuşmasında; "Ben kimseyi korumuyorum, Tuğyan'ı korumuyorum. Bakamayacağınız, eğitemeyeceğiniz, ilgilenemeyeceğiniz, döveceğiniz çocukları yapmayın. Bir çocuğu döverseniz sonucu budur. Bir söyleneni anlayın ya!" dedi.