Bülent Serttaş zayıfladı! Son hali görenleri şaşırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sahne performansları, samimi duruşu ve sosyal medyada paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme gelen başarılı sanatçı Bülent Serttaş'ı herkes kilolu halleriyle bilirdi.

Serttal, son olarak geçirdiği değişimle adından söz ettirdi.

"ZOR OLDU"

Toplamda 17 kilo verdiğini söyleyen başarılı sanatçı, "Zor oldu ama başardım. Şimdi 5-6 kilo daha verdim mi tamamdır!" ifadelerini kullandı.

Kariyerine adım attığı günden bu yana sayısız albüme imza atan sanatçı, hem klasik arabesk eserleri hem de modern yorumlarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip.