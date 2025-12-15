- Özcan Deniz, Özlem ve Tayyar Öz çiftine dava açtı.
- Çiftin, Deniz'in 20 evi olduğu iddiası gerçek dışı bulundu.
- Deniz'in avukatı, iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.
Sosyal medya fenomenlerinden Özlem Öz, oyuncu ve sanatçı Özcan Deniz'in evini gezerken emlakçının verdiği detay gündem olmuştu.
"SİTEYİ ALDI"
Fenomen isim Özcan Deniz'in evini gezerken tavanından banyosuna kadar her köşesini incelerken emlakçının sözleri dikkat çekmişti. Emlakçı “20’ye yakın evi var, burası da onlardan biri” demiş, ayrıca "Bu siteyi satın aldı" iddiasında bulunmuştu.
İddia gündem olurken Özcan Deniz'in avukatından açıklama gelmiş, 20'ye yakın evi olduğu iddiasının gerçek dışı olduğu vurgulanmıştı.
Şimdiyse Özcan Deniz, Özlem Öz ve Tayyar Öz'e dava açtı.