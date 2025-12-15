Abone ol: Google News

Özcan Deniz, Özlem ve Tayyar Öz çiftine dava açtı

Bir emalkçıyla birlikte Özcan Deniz'in evini gezdiklerin iddia eden fenomen Özlem ve Tayyar Öz çifti, ünlü şarkıcının 20 evi olduğunu söylemişti. Bu iddiadan sonra Özcan Deniz'den bir hamle daha daha geldi.

Yayınlama Tarihi: 15.12.2025 07:07
Sosyal medya fenomenlerinden Özlem Öz, oyuncu ve sanatçı Özcan Deniz'in evini gezerken emlakçının verdiği detay gündem olmuştu.

"SİTEYİ ALDI"

Fenomen isim Özcan Deniz'in evini gezerken tavanından banyosuna kadar her köşesini incelerken emlakçının sözleri dikkat çekmişti. Emlakçı “20’ye yakın evi var, burası da onlardan biri” demiş, ayrıca "Bu siteyi satın aldı" iddiasında bulunmuştu.

İddia gündem olurken Özcan Deniz'in avukatından açıklama gelmiş, 20'ye yakın evi olduğu iddiasının gerçek dışı olduğu vurgulanmıştı.

Şimdiyse Özcan Deniz, Özlem Öz ve Tayyar Öz'e dava açtı.

