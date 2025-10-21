Ayrılık acısı eksperi oldu! Tuba Ünsal, kırık kalpleri iyileştirecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Özel hayatıyla ilgili sık sık gündeme gelen başarılı oyuncu Tuba Ünsal, mutluluğu da bir türlü bulamıyor.

"Daha önce üç kez evlenip boşanan ve ayrılık acısı eksperi oldum" diyen Ünsal, kendisine yeni bir iş buldu.

Sosyal medya paylaşımlarıyla şu sıralar dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu, şöyle konuştu:

"DERS VERECEĞİM"

"Her ayrılığın ardından kendimi bulma yöntemlerimi ve o acıdan kurtulma yöntemlerimi defalarca deneyimledim. Ve yeni yöntemler geliştirdim. Ama bir şeyin farkına vardım. Kimse bize 'Nasıl iyileşiriz'i öğretmiyor. O yüzden kalbini toparlamaya çalışan, yeniden kendine dönmek isteyenler için 13 derslik bir yolculuk hazırladım."