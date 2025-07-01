Ayşe Akın'ın aşk itirafı! Squid Game'in yıldızı Sung Hoon'a gönlünü kaptırdı

2010 yılında Belçika Güzeli seçilerek kariyer hayatında şarkıcılığa ve oyunculuğa yönelen ünlü isim Ayşe Akın, dünyaca ünlü Netfilix’in popüler dizisi Squid Game'in yıldız ismiyle aşk yaşadığını itiraf etti.

"BEN AŞIK OLDUĞUMDA SQUİD GAME'DE OYNAMIYORDU"

Aşk hayatı hakkında konuşmayı sevmeyen Akın, gönlünü Squid Game’in 120 numaralı yıldız oyuncusu Sung Hoon'a kaptırdığını söyledi. Ünlü isim ‘Ben onunla tanıştığımda Squid Game’de oynamıyordu. The Glory diye bir dizide oynuyordu ben onu orada gördüm ve aşık oldum.’ dedi.

Ayşe Akın 1,5-2 sene orada yaşadığını ve Korece öğrendiğini de dile getirdi.