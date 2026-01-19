Bedia Akartürk ile Gökhan Güney, Samsun’da yıllar sonra buluştu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Geçmişte aynı turnede sahne alan iki usta sanatçı, aradan geçen uzun yılların ardından Samsun’da karşılaştı. Bedia Akartürk ile Gökhan Güney’in yolları, Samsun FBM Tıp Merkezi’nde kesişti.

TÜRKÜLERLE SARILDILAR

Spontane gelişen karşılaşma sırasında iki sanatçı, birbirlerine türküler söyleyerek sarıldı. Ortaya çıkan samimi ve duygusal anlar, orada bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

"GÖRÜLMEYE DEĞER BİR ANIYDI"

Buluşma anını kayda alan ünlü estetikçi Prof. Dr. Hayati Akbaş, yaşananların kendisi için de ayrı bir anlam taşıdığını belirterek, “En son yıllar önce bir turnede birlikte sahne almışlardı. Yıllar sonra Samsun’da misafirimiz oldular. Spontane gelişen bu buluşma gerçekten görülmeye değerdi. Bu iki efsane isim hayatımda çok özel bir yere sahip. Tarihe not düşmek adına bu anı paylaşmak istedim.” ifadelerini kullandı.

SANAT DOLU ANLAR HAFIZALARA KAZINDI

İki sanatçının yıllar sonra gerçekleşen bu buluşması, sanat dünyasında ve sosyal medyada da ilgiyle karşılandı. Türkülerle taçlanan karşılaşma, izleyenlere nostaljik ve duygusal anlar yaşattı.