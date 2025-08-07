Ayşe Sena Şeref, Türkiye'yi Tokyo'da temsil edecek

Miss Turkey 2024 yarışmasına 12 numarayla katılan Ayşe Sena Şeref, yeniden podyumlarda boy göstermeye hazırlanıyor.

Ayşe Sena, yeniden podyuma çıkacak.

Ayşe Sena Şeref, 'Miss International 2025'te' Türkiye'yi temsil edecek.

Ayşe Sena Şeref, duygularını şu şekilde dile getirdi;

"TÜRK KADINININ SESİNİ DUYURACAĞIM"

"Doğu ile Batı'nın birleştiği bu topraklardan yalnızca bir ünvan değil, köklü bir miras taşıyorum.

Miss International 2025’te Türkiye’nin resmi temsilcisi olarak; tarihimizin gücünü, kültürümüzün zarafetini ve bugünün çağdaş Türk kadınının sesini dünyaya duyurma yolunda ilerliyorum.

"TOKYO GELİYORUM"

"Bu yolculuk, bir yarışmadan çok daha fazlası... Kimliğimizin, özümüzün ve bugüne kadar geldiğimiz yolun gurur dolu bir kutlaması. Unutmayın, bir şey kısmetinizde varsa ne olursa olsun sizi bulur. Tokyo, geliyorum..."