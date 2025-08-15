Babasını kaybetmişti! Oyuncu Hayal Köseoğlu'ndan günler sonra duygusal paylaşım

Birçok popüler diziden bildiğimiz Hayal Köseoğlu'nun babası Yiğit Köseoğlu, 12 Ağustos'ta hayatını kaybetmişti.

Köseoğlu'nun babası Yiğit Köseoğlu, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanmıştı. Ünlü oyuncuyu, zor gününde sevgilisi ve arkadaşları yalnız bırakmamıştı. Sinem Ünsal, Ersoy Nezir Çınarlı ve Hazal Türesan gibi meslektaşları, Köseoğlu'nun acılı gününde yanında olmuştu.

Ünlü isim, babasının vefatının ardından ilk kez sosyal medya paylaşımı yaparak, babasına duyduğu özlemi dile getirdi ve duygusal mesajında şu ifadeleri kullandı:

''Yazdığınız mesajları görüyorum. Ne kadar sevgi dolu, güzel insanlar biriktirmişim. Uzak, yakın, hepinizin mesajları bana kocaman bir sevgi hissettirdi.

"BAYILMAYA ÇALIŞIYORUM"

İnsan, kendisini en çok seven iki insandan birini kaybedince, o yoğun sevgiye ihtiyaç duyuyormuş gerçekten. Ama lütfen kusuruma bakmayın, tüm gün uyuyorum, saatlerce scroll yapıp beynimi uyuşturuyorum ve akşam bayılmaya çalışıyorum.

"SİZİ ÇOK SEVİYORUM"

Şimdi acım çok taze. Sanki içime sığmıyor. Cevap verebilecek mecali bulamıyorum. Ama bilin ki çok kıymetli. Çok teşekkür ederim. Bu günler de geçecek biliyorum. Babasını kaybeden tek kız evlat ben değilim, onu da biliyorum. Ama güzel gözlümün geri gelmeyeceğini bilmek kor ateş gibi düştü içime. Başa çıkmak çok zor. Ama sizi çok seviyorum güzel dostlarım. Tekrar teşekkürler.''