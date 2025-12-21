Selena'nın 'küçük' Nazlı'sı evleniyor: Sevincini sosyal medyada paylaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bir dönem izlenme rekorları kıran dizisi Selena, bir neslin en sevdiği çocuk dizileri arasında yer almayı sürdürüyor.

2006 yılında ekranlarda yayınlanmaya başlayan Selena, bir dönemin en sevilen fantastik dizileri arasında yer almıştı.

İZLENME REKORLARI KIRMIŞTI

Başrollerinde, Sinem Kobal, Cansu Demirci, Gizem Güven ve Dilara Kurtulmuş'un yer aldığı dizi, izlenme rekorları kırmıştı.

Yayımlandığı dönemde izlenme rekorları kıran dizi, zaman zaman gündeme geliyor.

KÜÇÜK NAZLI MÜJDELİ HABERLE GÜNDEME GELDİ

Yıllar geçmesine rağmen kesitleri hala sosyal medyada paylaşılan dizi bu sefer müjdeli bir haberle yeniden dikkat çekti.

Dizide Nazlı karakterine hayat veren Dilara Kurtulmuş, mutlu haberi sevenleriyle paylaştı.

EVLENME TEKLİFİ ALDIĞI ANLARI PAYLAŞTI

Kurtulmuş, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Umutcan Ekmez'den evlenme teklifi aldı.

Kurtulmuş, "I said yes" (Evet dedim) notuyla o anları ölümsüzleştirdi.

Kurtulmuş, mutlu anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.