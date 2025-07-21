Bahar Şahin'den Mine Tugay iddiası: "Beni Zalim İstanbul setinde dövecekti"

Yayınladığı dönemde büyük ses getiren 'Zalim İstanbul', finalinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen yeniden gündem oldu.

Dizide 'Ceren' karakteriyle büyük çıkış yakalayan Bahar Şahin, konuk olduğu bir programda yaptığı açıklamalarla herkesi şaşırttı.

Genç oyuncu, 'Zalim İstanbul'un setinde yaşadığı zorbalık ve psikolojik şiddeti anlattı:

"DENGEMİ BOZDULAR"

"Gençliğimin en güzel yılları harap oldu. Benim izleyiciler tarafından çok sevilmem, oynadığım karakterin çok sevilmesi setteki birkaç kişiyle dengemi bozdu. Çünkü onlar tarafından yapıldığım şey beğenilmiyor ve oynarken de bununla dalga geçiliyordu. Kendimi güvende hissetmiyordum."

"ŞİDDET VAR"

Dizinin kadrosundaki bir kadın oyuncunun kendisine zorbalık uyguladığını iddia eden Bahar Şahin, "Bana 'varoş' diyordu. Benim üstüme yürüdü, korkudan tir tir titredim. Kimse benim yanımda değildi, 'Küçüksün idare et' diyorlardı. Ben de bir annenin evladıyım. Bana tokat atacaktı, ona o hakkı veriyorlar çünkü. O benim üzerime gelince ben de kapıyı suratına doğru kapattım. Kapı suratına geldi. 'Şiddet var' diye bağırmaya başladı. Ben de '25 haftadır şiddet var neye bağırıyorsun?' dedim." diye konuştu.

MİNE TUGAY AÇIKLAMA

Sosyal medyayı ayağa kaldıran iddia sonrası Mine Tugay sessizliğini bozdu. "Selamlar, beni tanıyan herkes bilir ki hiç hoşlanmadığım, kullanmadığım bir üslup ve cümleler söylemekle itham edilmişim." diyerek şu açıklamayı yaptı:

"Ve arkadaşlarım bana yapılan iftiraları anlattıklarında açıkçası üzüldüm. Çünkü gerçekleri net hatırlamakla birlikte, asla söylemediğim şeylerle itham edilmeyi biraz saygısızca ve hedef gösterme amaçlı buldum. Haliyle iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Ben yine de herkese iyilik diliyorum. Sessiz kalmamı istememişsiniz, kimseyi kırmadan, üzmeden ilk ve son kez bunu yazmak istedim. Sevgiler..."

İHTARNAME PAYLAŞTI

Mine Tugay'ın bu açıklaması sonrası Bahar Şahin'den yeni bir açıklama geldi. Tugay ile Zalim İstanbul dizisinden sonra Gülümse Kaderine adlı dizide de çalışan oyuncu, o dönem yapımcıya sunduğu ihtarnameyi paylaştı.

İsmin gizlenmeye çalışıldığı söz konusu ihtarnamede; Şahin'in sözleşmeyi imzaladıktan sonra, bilgisi olmadan meslektaşının projeye dahil edildiği ve daha önce birlikte yer aldıkları başka bir projede, söz konusu kişi tarafından birçok kez fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığı ifadeleri yer alıyor.