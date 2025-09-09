Başından vurulmuştu! Mutlu Kaya desteksiz yürüyor

Katıldığı ses yarışmasında ünlendikten sonra Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde eski erkek arkadaşının silahlı saldırısında ağır yaralanan Mutlu Kaya, uzun süren fizik tedavisinin ardından sağlığına kavuşmuştu.

SON PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Kaya, yıllardır gördüğü fizik tedavi sonrasında adım attığı anları sosyal medyadan paylaştı.

Yıllar sonra destek almadan ilk defa ayakta durmayı başaran Kaya'nın görüntüleri takipçilerini duygulandırdı.

Mutlu Kaya'nın ablası Dilek Kaya da erkek arkadaşı tarafından vurulmuş ve hayatını kaybetmişti.