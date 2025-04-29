Bebek göründü! İrem Helvacıoğlu ile eşi Ural Kaspar'dan yeni fotoğraf geldi

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'Sen Anlat Karadeniz' dizisi ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, Ural Kaspar ile 28 Ekim'de nikah masasına oturmuştu.

Sürpriz evlilik kararıyla hayranlarını şaşırtan ünlü çiftten geçtiğimiz günlerde müjdeli haber gelmişti.

CİNSİYET TAHMİNİ İSTEMİŞTİ

Bebek beklediği ortaya çıkan Helvacıoğlu; çekirdek, çikolata ve jelibon gibi atıştırmalıkları yediği anı takipçileriyle paylaşmış ve "Bu aşermelere göre cinsiyet tahminleri alalım. Tabağa bak" notunu düşmüştü.

İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar'dan yeni bir kare geldi.

Anne baba olmaya hazırlanan ünlü çiftten Ural Kaspar, eşinin göbeğini tuttuğu fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.