Begüm Öner'den hamilelik pozları! Fotoğrafları yoruma kapattı

Kendisi gibi oyuncu olan Ceyhun Fersoy ile mutlu bir evliliği olan ünlü oyuncu Begüm Öner şimdilerde hamilelik heyecanı yaşıyor.

KARNI BURNUNDA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Kız bebek bekleyen ünlü isim karnı burnunda fotoğraf çekimi yaptı. Begüm Öner'in pozları kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Begüm Öner'in hamilelik pozlarını eleştirileri görmemek için kapattığı görüldü.

"İLK ERKEK DEDİLER"

Öner, bebeğin cinsiyetiyle ilgili yaşadıkları küçük şaşkınlığı şöyle anlattı; "İlk başta erkek denmişti. Biz de bir süre öyle düşündük, herkes erkek istiyordu. Tabii bize fark etmezdi, kız da olurdu, erkek de. Sonra isim konusunu düşündük. Benim aklımda zaten hazır vardı, hemen karar verdik. Kolay oldu"