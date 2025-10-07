Berdan Mardini 15 yaş küçük eşi Dilara Talay'dan boşanıyor

Çocukları Ezmira ve Miran'ın annesi eski eşi Fatoş Yelliler ile sancılı bir boşanma süreci yaşayan şarkıcı Berdan Mardini, kendisinden yaşça küçük Dilara Talay ile ilişki yaşamaya başlamıştı.

Mardini, 2 senedir birlikte olduğu sevgilisi Dilara Talay ile Nisan 2025'te evlenmişti.

KÜÇÜK EŞ SOYADI SİLDİ

Uzun zamandır boşanma iddiaları ile gündemde olan ünlü çiftten iyi haber gelmiyor.

Mardini'nin kendisinden 15 yaş küçük eşi Dilara Talay, sosyal medyadan takipten çıktıktan sonra soyadını da kaldırdı.

"ERKEĞİN EN ONURLU HAMLESİ"

Berdan Mardini şimdi de yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Ünlü isim; 'Sevmesine rağmen gitmek, erkeğin en ağır ama en onurlu hamlesidir. Çünkü; saygısı olmayan kadına sevgiyi vermek, erkeğin kendine yaptığı en büyük ihanettir.' sözlerini paylaştı.