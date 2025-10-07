Berfu Yenenler'in Semicenk'e sorduğu soru gündem oldu! 'Pantolona sığmayan Semicenk'

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, her zamanki gibi tepkiler almaya devam ediyor. Her yaptığı her söylediği gündem olan Yenenler, son olarak programına Semicenk'i konuk aldı.

Program sırasında, Semicenk'in bir konserinde giydiği pantolon nedeniyle sosyal medyada gündem olan görüntüsü konuşuldu.

Berfu Yenenler, bu görüntüyü programda göstererek, 'Pantolona sığmayan' yorumunu öne çıkarıp "Pantolona sığmayan Semicenk" demekten çekinmedi.

"KULİSTE ÖYLE DURMUYORDU"

Semicenk ise durumu "Fermuar kısmını böyle dikmişler, pantolonu giyip geleyim buraya isterseniz" diyerek anlatmak isteyince Yenenler, "Bunu kadınlar bilmez, bizde fermuar kısmı yok." dedi. Semicenk, "Kuliste bunu giyiyorum, yanımda bir sürü insan var. Yanıma annem de geliyor bakıyor kıyafetime. Biri der çıkar diye, öyle gözükmüyordu." ifadelerini kullandı.

"PATAVATSIZ"

Berfu Yenenler'in soruyu sormasına tepki gösterenler oldu. İki çocuk annesi ünlü sunucuya "Evli barklı kadının sorusu", "Utanmadın mı bunu sormaya", "Mahallenin patavatsız yengesi", "Çok kötü ve kalitesiz" dendi.