Abone ol: Google News

Bergüzar Korel'in son pozları olay oldu

25 kilo veren Bergüzar Korel, İstanbul'da yakın dostlarıyla eğlendi. Ünlü oyuncunun pozları sosyal medyada beğeni topladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 24.12.2025 06:56
Bergüzar Korel'in son pozları olay oldu
  • Bergüzar Korel, 25 kilo verip fit haliyle dikkat çekti.
  • Sosyal medya paylaşımları, takipçileri tarafından beğenildi ve yorum yağmuruna tutuldu.
  • Diyet ve sporla zayıflayan oyuncu, rutininde süt ürünleri, şeker ve glüteni çıkardı, günde 2 saat yürüyüş ve 1 saat yüzme yapıyor.

Son olarak 'Annem Ankara' dizisiyle ekrana gelen Bergüzar Korel, 25 kilo vererek fit haliyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Sıkı diyet ve spor programını aksatmayan oyuncu şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Arkadaşlarıyla birlikte yılbaşı yemeği yiyen Korel, geceden karelerini sosyal medya hesabından peş peşe yayınladı.

Bergüzar Korel'in pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

FORM SIRRI

Ünlü oyuncu, diyet yaparken süt ürünleri, şeker ve glüteni hayatından çıkardığını açıklamıştı. Ünlü isim, günlük rutininde 2 saat yürüyüş ve 1 saat yüzme egzersizleri yaptığını söylemişti.

Magazin Haberleri