Dilan Polat ablası Sıla Doğu'dan dayak yedi! Görüntüler paylaştı

Sosyal medyanın ünlü fenomenlerinden Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu kardeşler arasında ipler tamamen koptu.

Sıla Doğu, bir süredir Dilan Polat'ın evinde kalıyordu. İki kardeşin arası fena bozuldu.

SILA'DAN DAYAK YEDİ

Peş peşe hikayeler paylaşan Dilan Polat, ablası Sıla Doğu'nun kendisini darbettiğini söyledi ve fotoğraflarını yayınladı.

"NEFRET BİRİKMİŞ"

"Bir daha benim evime giremez, benim böyle bir kardeşim yoktur." diyen Dilan Polat, saçlarının koparıldığını ve darbedildiğini söyledi. Sıla Doğu'nun saçlarını yolduğunu, kolunu da tırmaladığını gösteren fotoğraflar paylaşan Dilan Polat, 'Nasıl bir nefret biriktirmiş içinde?' çıkışında bulundu.