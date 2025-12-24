Aslı Bekiroğlu elbisesini eleştirenlere cevap verdi: Kolostomi torbasıyla ne giyeyim

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ekranlarda ve sosyal medyada adından sıkça söz ettiren Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz günlerde bir davette boy gösterdi.

Ünlü isim, tiyatrodaki performansından çok, kıyafeti ve kilosu üzerinden yapılan eleştirilere kızdı.

"FİKİR BEKLİYORUM"

Bekiroğlu, "İçinde kendimi süper kahraman gibi hissettiğim elbiseme laf edenlerden kolostomi torbası ve batın fıtığı ile nasıl bir elbise giyilmesi gerektiği konusunda fikirlerini bekliyorum." dedi.