Berk Oktay ihanet iddialarına karşı harekete geçti

Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022'de evlendi.

Çift, geçtiğimiz yıl dünyaya gelen kızları Mira Milena ile mutluluklarını da taçlandırdı.

Ancak son zamanlarda ikiliye nazar değdi...

Çiftin arasının bozulduğu ve boşanmanın eşiğinde oldukları öne sürüldü.

İHANET İDDİALARI

Berk Oktay'ın rol arkadaşı Gülsim Ali ile yakınlaştığı söylendi.

Bu gelişmelerin ardından Yıldız Çağrı Atiksoy'un eşini sosyal medyada takipten çıkması da dikkati çekti.

FOTOĞRAF PAYLAŞTILAR

Berk Oktay, eşi ve kızının yer aldığı bir aile fotoğrafını, "Şükür sebebim ailem" notuyla paylaşarak iddialara yanıt verdi.

TACİZ İDDİASI DA GELDİ

Manken Tuğçe Aral, evli bir oyuncunun tacizine uğradığını açıklayarak, söz konusu ismin Berk Oktay olduğunu ileri sürdü.

Bu iddialar üzerine Berk Oktay, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, hakkındaki asılsız suçlamalar ve sistematik karalama kampanyasına karşı hukuki sürecin başlatıldığını belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Müvekkilimiz Berk Oktay hakkında bugün sistematik bir şekilde yürütülen karalama kampanyası, asılsız ithamlar ve kişilik haklarına yönelik ağır saldırılar tarafımızca dikkatle takip edilmektedir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik olarak ortaya atılan bu iddia ve paylaşımların hiçbir somut temele dayanmadığını ve gerçeği yansıtmadığını önemle belirtmek isteriz.

Müvekkilimizin kişilik haklarını ve itibarını zedeleme amacı taşıyan bu nitelikteki iddialara karşı, müvekkilimizin haklarını korumaya yönelik gerekli hukuki hazırlıkların yapıldığı hususunu saygıyla kamuoyuna duyururuz."