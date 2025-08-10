Berk Oktay ihanet iddialarının ardından ailesiyle tatilde

Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında dünyaevine girdi.
Geçtiğimiz yıl dünyaya gelen kızları Mira Milena ile mutluluklarını da taçlandıran ikili, son zamanlarda gündemden düşmüyor.
Örnek olarak gösterilen ikiliye nazar değdi...
Çiftin arasının bozulduğu ve boşanmanın eşiğinde oldukları öne sürüldü.
İHANET İDDİALARI
Berk Oktay'ın rol arkadaşı Gülsim Ali ile yakınlaştığı söylendi.
Bu gelişmelerin ardından Yıldız Çağrı Atiksoy'un eşini sosyal medyada takipten çıkması da dikkati çekti.
FOTOĞRAF PAYLAŞTILAR
Yıldız Çağrı Atiksoy, eşi Berk Oktay ve çocuklarıyla olan fotoğrafını paylaştı. Ailecek tatile çıkan çift, iddialara inat adeta düşman çatlattı.