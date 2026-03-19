Berk Oktay'dan Arka Sokaklar itirafı: Setten sonra hamama gittik

Birçok favori yapımda yer alan sevilen oyuncu Berk Oktay, Aslı Şafak’ın sunduğu İşin Aslı programına konuk oldu.

"KANALİZASYONA GİRDİM"

Oktay, 15 yıl önce rol aldığı Arka Sokaklar dizisinde rolü gereği kanalizasyona girdiğini ve çekimleri kendisinin yaptığını açıkladı.

"KAMERAMANLAR İNMESİN"

Berk Oktay, “Arka Sokaklar’ı çekiyoruz yıllar önce. Kanalizasyon sahnesi vardı ve zaten inecek olan karakter bendim. Kameraman arkadaşlarımın pislenmemesi için sahneyi ben çektim” diyerek o dönemi anlattı.

Çekimlerin ardından ise Oktay, hamama gönderildiğini belirtti.