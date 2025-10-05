Berrak Tüzünataç, Güllü hakkındaki iddialara isyan etti

Yalova’daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında da şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter ifade verdi.

"BİZE ACIMIZI YAŞATMADINIZ"

Adliye çıkışında konuşan Tuğberk Yağız Gülter, "Bize acımızı yaşatmadınız" derken, kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "Hakkımı helal etmiyorum. Annemin de konuşanlara hakkını helal etmediğine eminim." ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, Gül Tut'un çocuklarının yaşadığı bu zor duruma sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi.

Tüzünataç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"İNSANLARI RAHAT BIRAKIN"

"Şu videoyu izlerken kalbim sızladı; insan olmaktan utandım resmen. Her insan acısını, yasını ve şokunu farklı yaşar. Bu süreçte kimseyi tatmin etmek ya da ikna etmek zorunda değilsiniz.

İnsanlar yas tutma biçimlerini size onaylatmak veya beğendirmekle mükellef değil. Bu ne boyutta bir empatisizlik ve vicdansızlık, aklım almıyor. Bir sürü farklı yorum ve haber görüyorum: 'Öyle üzülünmezmiş, az ağlamış-çok ağlamış, gülümsemiş'…

Size ne ya? Rahat bırakın insanları. Başkalarının acısının yeterli olup olmadığını, samimi olup olmadığını yargılama hakkınız yok. Bu, gerçek anlamda kötülük ve cahilliğin karışımı; dünyadaki cehennemden farksız."