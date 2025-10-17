Bestemsu Özdemir'in acı günü! Dedesini kaybetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir, eski profesyonel basketbolcu olan Ersin Görkem ile Ağustos 2025'te Fethiye'de dünyaevine girmişti.

SÜRPRİZ BEBEK

Şu sıralar ‘İnci Taneleri’ dizisinde rol alan Özdemir, bebek beklediği iddialarını, “Bunları düğünden sonra doya doya konuşmak istiyoruz. Ersin hayatımda verdiğim en doğru karar” yanıtıyla geçiştirirken Asuman Dabak, “Evet, öyle bir sürprizi de var, sağlıkla gelsin inşallah” sözleriyle müjdeyi vermişti.

"CANIM DEDEM"

Ünlü oyuncunun dedesi Yalçın Ergün vefat etti. Özdemir, üzüntüsünü takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medya hesabından acı haberi veren Özdemir "Canım dedem Yalçın Ergün bugün melek oldu. Bugün Kayaköy'de ikindi namazıyla uğurlanıp Kayaköy mezarlığına defnedilecektir" dedi.