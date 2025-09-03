Beyninde kitle olan şarkıcı Lara, son durumunu açıkladı

İki yıl önce İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile evlenen Lara, zor günler geçiriyor.

Güzel ismin beyninde kitle olduğu tespit edildi.

Bunun kolay bir sınav olmadığını ifade eden Lara, "Biliyorum ki her şey Allah'tan gelir." dedi.

Lara, açıklamasının devamında da şöyle dedi:

"TESLİMİYETİM TAMDIR"

"O, derdi verdiği gibi dermanı da verir. Ben bu süreçte Allah'tan gelen her şeye razıyım, çünkü biliyorum ki O'nun takdirinde hayır vardır. Teslimiyetim tamdır, sabırla ve inançla bu yolda ilerleyeceğim.

"BEDENİM ZAYIF AMA KALBİM GÜÇLÜ"

Belki bedenim zayıfladı ama kalbim hâlâ çok güçlü. Hayata sıkı sıkı tutunuyorum. Sizlerin duaları ve güzel mesajlarıyla yeniden ayağa kalkıyorum.

Az kaldı, en kısa zamanda Allah'ımın izni ile sahnelerde buluşacağız. İyi ki varsın ailem, iyi ki varsın sevenlerim. Sizleri çok seviyorum."