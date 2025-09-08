Beyninde kitle tespit edilmişti! Lara yeni bir açıklama yaptı

'Allah Versin', 'Adam Gibi Adam' ve 'Katmer' gibi şarkılarıyla bilinen 'Lara' lakabıyla tanınan Fatma Nur Ergüder, bu kez sevenleriyle üzen bir haber paylaşmıştı.

Şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda beyninde kitle tespit edildiğini söylemişti. Tedavi gören şarkıcı, konserleriyle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

SAHNELERE DÖNÜYOR

Yeni bir açıklama yapan Lara, yakın zamanda sahnelere dönebileceğinin müjdesini vererek "Sevgili dostlarım, kıymetli sevenlerim. Sahneleri ve sizlerle birlikte şarkı söylemeyi çok özledim. En kısa zamanda buluşacağız inşallah. Yeni şarkılarım asla yarım kalmayacak. Muhteşem bir eserle Allah'ın izniyle çok yakında karşınızda olacağım. Sevgi ve dualarınızı hissediyorum, sizleri çok seviyorum." dedi.

Ünlü şarkıcı Lara, uzun süredir birlikte olduğu İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile 2023 yılında evlenmişti.