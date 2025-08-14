Hayalleri gerçek oldu! Beyonce alamadığı tek ödülü de aldı

Dünyaca ünlü ABD'li müzik sanatçısı Beyonce, müzik kariyerine bir de Emmy ödülü (Amerikan TV yapımlarına verilen ödül) ekledi.

EN İYİ KOSTÜM

Beyonce, Baltimore Ravens ile Houston Texans arasındaki Noel günü oynanan NFL (Amerikan futbolu ligi) maçının Batı temalı devre arası gösterisi 'Beyonce Bowl' ile En İyi Kostüm dalında Çeşitlilik, Kurgu Dışı veya Reality programı Emmy'sini kazanan ekipteki isimlerden biri olarak kayıtlara geçti.

2025 Primetime Emmy Ödülleri'nden bir hafta önce, 6 ve 7 Eylül tarihlerinde Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda düzenlenecek Yaratıcı Sanatlar Emmy Ödülleri'nde Beyoce'nin ödülü resmi olarak alacak.

10 kez aday gösterilmesinin ardından ilk defa Emmy kazanan Beyonce'ye tebrik mesajları yağdı.