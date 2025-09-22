Bingöl'a atanan ancak göreve gitmeyen İdil Bilgen, rotayı ABD'ye çevirdi

Miss Turkey 2024 bitti ancak İdil Bilgen, uzun süre gündemden düşmedi.
Yarışmada birinci olan Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu İdil Bilgen, şimdilerde ABD'de yaşıyor.
Bingöl Yayladere İlçesi Toplum Sağlığı Merkezi’ne ataması çıkan ancak gitmeyen Bilgen, doktorluk için yurt dışını tercih etti.
DOKTORLIK KARİYERİNE ABD'DE DEVAM EDİYOR
Tıp Fakültesi mezunu olan İdil Bilgen, doktorluk kariyerine ABD'de devam etme kararı aldı.
TEMMUZ'DA NEW YORK'A TAŞINDI
Temmuz ayında New York'a taşındığını belirten İdil Bilgen, 7 hafta önce North Shore Üniversitesi Hastanesi'nde cerrahi alanında ihtisas eğitimi almaya başladığını açıkladı.
"AKLINA KOYDUĞUNU YAPABİLİRSİN"
İdil Bilgen; "Odaklandığında, sıkı çalıştığında ve sebat ettiğin zaman hayaller gerçek olur. Sen hayal gücünün kısıtlamasısın. Aklına koyduğun her şeyi yapabilirsin" diyerek, son bir yılda gerçekleştirdiklerini sıraladı:
Haziran 2024: Tıp fakültesinden mezun oldu
Eylül 2024: Taçlı Türkiye Güzeli / Ukrayna'da kadın sağlığı farkındalığı üzerine çalıştı
Mart 2025: Northwell'de ikamet etmek için kabul aldı
Mayıs 2025: USMLE 3'üncü adımı aldım ve geçtim
Mayıs 2025: Miss World'deki yarışmada çeyrek finalist
Temmuz 2025: New York'a taşındı
Ağustos 2025: New York'un en iyi hastanelerinden birinde çalışmaya başladı.