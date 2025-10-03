Bir Demet Tiyatro’nun efsane oyuncusu Fadıl'ıydı! Bican Günalan’ın son hali gündem oldu

"Bir Demet Tiyatro"daki saf ve sempatik Fadıl karakteriyle bilinen Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Bican Günalan, 16 yaşında adım attığı sanat serüveninde kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

SON HALİ YORUM ALDI

Uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam süren Günalan'ın son hali ise görenleri şaşırttı. Bir Demet Tiyatro"nun sevilen karakterine sosyal medyada yorum yağdı.

Bican Günalan, tiyatronun yanı sıra sinema ve televizyonda da unutulmaz izler bıraktı. Beyazperde serüvenine ise 1987 yapımı "Selamsız Bandosu" filmiyle başladı. "Organize İşler", "Eyyvah Eyvah" ve "Akasya Durağı" gibi sevilen yapımlarda boy gösteren Günalan, bu sayede çok daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı.