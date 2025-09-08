BLOK3 Hakan Aydın'ın yeni aşkı da oyuncu! Cemre Baysel ile aşk yaşıyor

Daha önce Nilsu Berfin Aktaş ile aşk yaşayan rap müziğin en ünlü isimlerinden BLOK3 sahne adıyla tanınan Hakan Aydın yine kalbini bir oyuncuya kaptırdı.

Aydın'ın güzel oyuncu Cemre Baysel ile aşk yaşadığı iddia edildi.

İddialara göre, Baysel ile Blok3 geçtiğimiz akşam İstanbul Karaköy'de bir restoranda birlikte yemek yerken görüntülendi.

ŞARKISINI PAYLAŞMIŞTI

Aşk iddialarını güçlendiren bir başka detay ise Baysel’in kısa süre önce Instagram hikâyesinde Blok3’ün bir şarkısını paylaşması oldu.

Baysel’in adı daha önce meslektaşı Aytaç Şaşmaz ile uzun süreli bir ilişkiyle anılmıştı. 2021’de “Baht Oyunu” dizisinde tanışan çiftin ilişkisi zamanla sona ermiş, sosyal medya paylaşımlarıyla da ayrılıkları netleşmişti.