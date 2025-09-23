Blok3 ile aşk yaşıyor iddiası vardı! Cemre Baysel son pozlarına beğeni yağdı

Murat Yıldırım'la başrollerini paylaşacağı yeni dizisi Güller ve Günahlar ile izleyicisin karşısına çıkmaya hazırlanan ünlü oyuncu Cemre Baysel, hem özel hayatıyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

BLOK3 SEVGİLİSİ

BLOK3 sahne adıyla tanınan rapçi Hakan Aydın ile aşk yaşadığı iddia edilen Cemre Baysel şimdi de son pozlarıyla gündem oldu.

AYNADA CEMRE

Baysel'in ayna karşısında verdiği pozlar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Yeni projesi hakkında açıklama yapan güzel oyuncu, çok heyecanlandığını belirterek, “Yeniden izleyenlerle buluşmak için sabırsızlanıyorum” demişti.