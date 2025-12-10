Blok3'ten hayranlarını sevindiren haber: "Konserlere devam"

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2025 yılının en çok dinlenen isimleri arasında ilk sırada yer alan Blok3'ten herkesi şaşırtan bir açıklama gelmişti.

Spotify'da zirveye çıkan ünlü rapçi, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde planlanan konserlerini bir süreliğine ertelediğini duyurmuştu.

Bu açıklamanın hemen ardından Ati242 de benzer bir paylaşım yaparak, aile bireylerinden birinin sağlık sorunları nedeniyle sahneye ara vereceğini açıklamıştı.

Hayranlarını korkutan ikili daha sonra bir açıklama daha yaparak. Her şeyin yolunda olduğunu dile getirmişlerdi.

"10 GÜNLÜK TATİL İPTAL"

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Blok3, konserlere geri dönme kararını aldığını açıkladı.

Blok3, "10 günlük tatilden vazgeçtim. Kalan konserlere çıkacağız." dedi.